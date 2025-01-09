Катаклизмы и конфликты – предсказания на 2025, расслабляться рано

Эксперты и толкователи пророчеств самых известных медиумов мира обнаружили параллельные данные в наследии Нострадамуса и Ванги. Все они связаны с наступившим 2025 годом.

Чем глубже аналитики погружаются в пророчества самых именитых ясновидящих, тем больше общего находят в них. К примеру, выяснилось, что Ванга и Нострадамус, в некоторых аспектах, подтверждают слова друг друга.

Конфликты-2025

Ванга: Европу ждет невиданный конфликт. Континент переполнится внутренними разногласиями, возникнет серьезная политическая нестабильность и это приведет к серьезным последствиям, истощению региона и массовой релокации.

Нострадамус: Европа окажется втянута в «жестокие войны».

Стихийные бедствия-2025

Ванга: в 2025-м разрушительные землетрясения и стихийные бедствия продолжат опустошать районы по всему миру. Землетрясение вдоль западного побережья США опустит Америку на дно.

Нострадамус: в 2025 году по Земле ударит астероид, в результате этого произойдет смещение земной оси, достаточное для климатической катастрофы.

А мы ранее писали о жутком пророчестве старца Зосима относительно всемирных предательств.