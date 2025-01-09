«Ленивый завтрак» за 10 минут – понадобиться всего 2 яйца и лаваш

Тонкий лаваш – лучшая и беспроблемная основа для многих блюд, а при утреннем дефиците времени – просто спасение.
Предлагаем не терять драгоценные мгновения утренних сборов и приготовить простой, но сытный завтрак за несколько минут.
Понадобится:
· лаваш – 1 лист,
· яйцо – 2 шт.,
· молоко – 80 мл,
· твёрдый сыр – 30 г,
· соль – щепотка по вкусу,
· сливочное масло для смазки сковороды,
· любая зелень – веточка.
Длительность приготовления 2-3 минуты:
1. Яйцо, молоко и соль взбить при помощи венчика.
2. Лаваш и зелень нарезать кухонными ножницами на произвольные кусочки.
3. Соединить с молоком и яйцами, добавить в массу натёртый сыр.
4. Выпекать на сковороде, смазанной сливочным маслом на невысокой температуре.
5. Лепёшку перевернуть в процессе жарки.
Портал «Сиб.фм» желает вам приятного аппетита и напоминает, какие рецепты блюд чаще всего предпочитают жители Новосибирска.