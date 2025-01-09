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общество

«Ленивый завтрак» за 10 минут – понадобиться всего 2 яйца и лаваш

Pikabu.ru

Тонкий лаваш – лучшая и беспроблемная основа для многих блюд, а при утреннем дефиците времени – просто спасение.

Предлагаем не терять драгоценные мгновения утренних сборов и приготовить простой, но сытный завтрак за несколько минут.

Понадобится:

· лаваш – 1 лист,

· яйцо – 2 шт.,

· молоко – 80 мл,

· твёрдый сыр – 30 г,

· соль – щепотка по вкусу,

· сливочное масло для смазки сковороды,

· любая зелень – веточка.

Длительность приготовления 2-3 минуты:

1. Яйцо, молоко и соль взбить при помощи венчика.

2. Лаваш и зелень нарезать кухонными ножницами на произвольные кусочки.

3. Соединить с молоком и яйцами, добавить в массу натёртый сыр.

4. Выпекать на сковороде, смазанной сливочным маслом на невысокой температуре.

5. Лепёшку перевернуть в процессе жарки.

Портал «Сиб.фм» желает вам приятного аппетита и напоминает, какие рецепты блюд чаще всего предпочитают жители Новосибирска.

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Оксана Чешенок
журналист

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