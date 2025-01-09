Миллионы погибнут: назван день шокирующего пророчества слепой провидицы Ванги

Ещё при жизни ясновидящая предупредила о грядущей катастрофе, которая должна произойти 25 мая 2025 года. Она называла этот день «кровавым днём с одинаковыми цифрами».

«Если не случится чуда, и человечество не одумается, продолжая сеять зло, стремиться к богатству и разжигать войны, нас ждёт ужасная трагедия», — так звучало её предсказание.

В своём пророчестве Ванга упоминала «чёрный пепел в день дьявола». Некоторые интерпретаторы связывают это явление с падением огромного астероида на Землю, другие — с началом ядерной войны. После катастрофы, по словам провидицы, солнце может не появляться на небе целых полгода.

Пророчество завершается загадочными словами:

«Волны поглотят землю, уничтожая города и целые страны. Солнце погаснет на долгое время, и многие погибнут. Сотни тысяч умрут! Но те, кто выживут, обретут бессмертие и жизнь в благополучии».