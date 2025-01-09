Новая мобилизация в 2025году - мнение военных и комментарии депутатов

Почти три года россиян волнуют в той или иной степени вопросы мобилизационной политики. Прогнозами на новый 2025 год поделились эксперты в этой области и законотворцы нашей страны. Мы собрали для вас самые острые высказывания по этой теме.

Военный корреспондент Александр Сладков

«Проблема нехватки личного состава в армии сохраняется, несмотря на текущие численные показатели. Я считаю, что людей всегда будет недостаточно, сколько бы их ни было под ружьём. Есть решение, которое, как я понимаю, выбрало нынешнее военное руководство – это техническое оснащение армии, которое может сократить необходимость массового призыва».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

«Возобновление мобилизационных мероприятий в ближайшее время не планируется, а мобилизационная подготовка носит плановый характер и направлена на совершенствование всей системы государственного управления и экономики страны. Она охватывает не только личный состав, но и всю систему государственного управления и экономику страны».

Однако на фоне якобы единодушного мнения военных и чиновников об отсутствии необходимости в новой мобилизации, федеральный бюджет на 2025 год предусматривает значительные расходы на мобилизационную подготовку.

Это, по мнению простых россиян, подтверждает готовность государства к любым возможным сценариям.

Ранее мы публиковали мнение о мобилизации в 2025 году военного аналитика из Новосибирска.