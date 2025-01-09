Новый МРОТ, пенсия, пошлины, штрафы и налоги – что принёс 2025 год россиянам

С января наступившего 2025 года подрос МРОТ, а вслед за ним и все соцвыплаты вплоть до материнского капитала. Но с другой стороны – увеличились размеры госпошлин за основные госуслуги, штрафы за самые частые нарушения ПДД и, конечно, налоговые сборы.

1. МРОТ

Этот стартовый показатель вырос сразу на 3 198 рублей (16,6 %) и достиг уровня 22 440 рублей. Ниже этого предела ни один российский работодатель не имеет права платить своим сотрудникам. МРОТ, как водится, «тянет» за собой все соцвыплаты, поэтому из размер также повысился.

2. Выплаты по больничным листам: если страховой стаж работника меньше 6 месяцев, пособие будет рассчитывается по МРОТ.

3. Декретные выплаты: минимум (идет в расчет среднего заработка) достиг 538 560 рублей, а минимальное пособие по беременности и родам – уже 103 285 рублей.

4. Пособие по безработице (не привязан к МРОТ) — увеличен до 14 742 рублей.

5. Пенсии выросли в январе 2025 на 7,3 %. Ожидается, что после расчётов фактического процента инфляции, пособие по старости ещё раз увеличат. Впервые за много лет коснётся и работающих пенсионеров (снят мораторий от 2006 года).

6. Материнский капитал:

- за первого ребенка — 676 398,58 рубля,

- за второго и последующих — 893 835,55 рубля.

7. Выплата при заключении контракта с Минобороны РФ

Эта выплата складывается из двух источников: федеральной (400 000 рублей) и региональной (определяется каждым субъектом РФ отдельно). В Новосибирской области региональная доплата составляет 1 миллион 100 тысяч. В итоге сибиряки, желающие подписать военный контракт получат с 1 января полтора миллиона рублей.

8. Штрафы за нарушения ПДД: повышение составило от 200 до 500 рублей за самые частые нарушения (превышение скорости, ремень безопасности, вождение в нетрезвом виде). При этом льготный период оплаты продлён на 30 дней, но процент сокращён с 50 до 25 %.

9. Госпошлины: больше всех подорожало заявление на развод (вместо 650 рублей – 5 000) и смена личных данных (фамилия, имя, отчество) с 1 600 до 5 000 рублей.

10. НДФЛ — теперь зависит от уровня дохода, а самозанятых обязали отчитывать перед Росстатом (напоминание придёт на «Госуслуги»).

11. Туристический налог (введён в 55 субъектах РФ) — на усмотрение региона, но не менее 100 рублей в сутки или 1% от стоимости проживания.

Напомним, портал «Сиб.фм» ранее публиковал список нововведений в январе-2025 в России.