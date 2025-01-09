Одна из старейших школ Дзержинского района Новосибирска обрела новое здание

Педагоги и ученики школы № 57 Новосибирска отметили начало работы в новом здании. С третьей четверти образовательное учреждение функционирует в обновленных условиях.

Школа № 57, расположенная в Дзержинском районе, была построена в 1939 году. В 2018 году учебный процесс в старом здании был приостановлен, так как оно было признано аварийным. В 2022 году было принято решение о сносе и строительстве новой школы. Строительство началось в декабре 2022 года, а 2 декабря 2024 года здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новое здание школы построено по уникальному проекту и оснащено всем необходимым для учебного процесса, спорта и творчества. В школе есть классы для робототехники, кабинеты для изучения беспилотных летательных аппаратов, современный радиоузел и переговорная комната. Вместимость нового здания составляет 825 человек с возможностью расширения. В отличие от старой школы, которая была рассчитана на 450 мест, новое здание значительно увеличило возможности для учащихся.

В школе работают педагоги первой и высшей квалификационных категорий. 30% педагогического состава составляют выпускники этой школы. За годы ожидания нового здания никто из учителей не покинул коллектив, а многие прошли курсы повышения квалификации для ведения новых направлений внеурочной деятельности.