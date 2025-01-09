Ордынский суд вынес приговор за кражу лесных ресурсов в Новосибирской области

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении Александра Табанюхова, признанного виновным в краже лесных ресурсов.

Табанюхов, находясь на территории Ордынского лесничества, самовольно спилил и похитил поваленные сосны. Он использовал бензопилу для отделения стволов от корней, распилил их и вывез на самодельном транспортном средстве. Общий объем похищенной древесины составил 432,14 кубических метров, ущерб лесному фонду был оценен в 270 624 рубля.

Суд квалифицировал действия Табанюхова как кражу в крупном размере по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, а также возмещение ущерба.

Табанюхову назначен штраф в размере 150 000 рублей. Приговор может быть обжалован.