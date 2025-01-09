Предстоит сделать непростой выбор. Таро-прогноз на 10 января 2025 года — пятница обязывает говорить правду и только правду

Российские тарологи провели расклад на пятницу, 10 января 2025 года, и заключили, что этот день будет насыщенным. Многим предстоит ситуация, когда потребуется оказать помощь. В пятницу, предупреждают тарологи, следует быть максимально честными, не лгать и ничего не скрывать. Это принесет облегчение и вам, и тем, кто вас о чем-то спрашивает.

Расклад как обычно содержит четыре карты. Главная карта описывает день в общем, а оставшиеся три подскажут, к чему готовиться в сферах работы, здоровья и любви. Результаты на 10 января следующие:

• Главная карта — Двойка Пентаклей (прямое положение).

• Карта любви — Тройка Пентаклей (перевёрнутое положение).

• Карта работы и финансов — Шестёрка Жезлов (прямое положение).

• Карта здоровья — Отшельник Таро (перевёрнутое положение).

Двойка Пентаклей как главная карта дня предвещает поступление новостей, которые принесут много суматохи в вашу жизнь. Возможно, начнется новый проект на работе, неожиданные гости или родственники могут приехать, либо вы получите приглашение на важное мероприятие, к которому нужно подготовиться.

Однако все задачи будут решены с легкостью, если не тратить силы на несущественные цели. В этот день многим предстоит сделать сложный выбор. Тарологи советуют полагаться только на внутренний голос, который укажет правильное решение.

В сфере любви перевернутая Тройка Пентаклей предупреждает, что ваш партнер, возможно, будет вести себя так, что настоящая суть отношений станет неочевидной. Это подходящее время, чтобы сделать шаг назад и более трезво оценить партнера — действительно ли вы видите его своим спутником жизни. Если ответ положительный, наберитесь терпения. День также хороший для новых знакомств.

Что касается работы и финансов, Шестерка Жезлов символизирует успех. Все ваши планы осуществятся. Действуйте смело, не бойтесь предлагать новые идеи. Любые новшества будут восприняты с восторгом. Это благоприятный день для тех, кто ищет работу.

В отношении здоровья перевернутый Отшельник Таро указывает на необходимость преодолеть усталость и апатию. Наступило время для восстановления. Позвольте себе насладиться хобби, прогулками, общением с друзьями.