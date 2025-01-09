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общество

Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа случаев свиного гриппа и связанных с ним осложнений

Фото Сиб.фм

В России наблюдается рост заболеваемости свиным гриппом. Чаще всего инфицирование штаммом A (H1N1)2009 сопровождается серьезными симптомами и значительными легочными осложнениями.

«Доля положительных тестов на вирус гриппа постепенно увеличивается, доминирует штамм A (H1N1)pdm09», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Медики предупреждают, что на второй-третий день грипп может привести к тяжелой вирусной пневмонии, требующей лечения в условиях реанимации. За первую неделю 2025 года заболели ОРВИ 308 тысяч человек, что в два раза меньше, чем в конце 2024 года. Снижение наблюдается и в распространении COVID-19.

Свиный грипп — это острая респираторная инфекция, передаваемая от свиней людям и среди людей. Вирус был впервые обнаружен в 1930 году, однако в течение последующих 50 лет он циркулировал в ограниченных районах Северной Америки и Мексики среди домашних животных, преимущественно свиней.

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Александр Борисов
журналист

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