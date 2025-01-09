В Новосибирск доставили 19 трамвайных кузовов из Минска

Из Минска в столицу Сибири прибыли 19 трамвайных кузовов.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что в город доставили 19 трамвайных кузовов модели Т701, которые были сделаны в Минске.

“Из Минска прибыло 19 трамвайных кузовов модели Т701 из 20, по контракту, заключенному в прошлом году. Ещё один находится в пути”, — уточнил мэр.

Известно, что кузова используются для обновления электротранспорта на российско-белорусском предприятии “БКМ Сибирь”.

Напомним, что стал известен график работы тест-мобиля в Новосибирске