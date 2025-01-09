В Новосибирске назвали компании, которые задолжали ФНС более 3,5 млрд рублей

В Новосибирской области выявлены семь компаний, накопивших задолженность перед бюджетом на сумму более 3,6 миллиарда рублей.

Лидером по размеру долга стало ООО «Деловые линии Сибири», задолжавшее 1,99 миллиарда рублей. Компания занимается оптовыми поставками топлива, включая авиационное. В ноябре 2024 года в Арбитражный суд Новосибирской области было подано заявление о её банкротстве. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

На втором месте по величине долга находится ООО «Автостройкомплект» с задолженностью в 457 миллионов рублей, за ним следует ООО «Гранд НСК» с долгом в 270 миллионов. В список крупнейших должников также вошли ООО «Импэкстрейд», ООО «Строительная компания «НСК-Строй», ООО «Шахта «Инская» и ООО «Живое пиво».

Общая сумма налоговой задолженности юридических лиц в регионе в 2024 году составила 33,3 миллиарда рублей, что на 10,4 % больше по сравнению с прошлым годом.