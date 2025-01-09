В Новосибирске продолжают рассматривать дело о сносе ресторана «Шарик»

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство о сносе ресторана «Шарик», расположенного возле театра «Глобус».

Как сообщает издание «Прецедент» со ссылкой на данные Арбитражного суда, судьба здания будет определена по результатам строительно-технической и землеустроительной экспертиз.

Весной 2024 года мэрия города решила снести здание, так как участок под него был предоставлен без проведения торгов. По данным муниципальной комиссии, здание имеет признаки капитального строительства, что не соответствует статусу временного объекта.

Власти требуют признать объект самовольной постройкой и осуществить его снос. Владелец здания, ООО «Вита-К», ходатайствовал о проведении судебной экспертизы. Экспертам предстоит установить, является ли здание капитальным сооружением, соответствует ли фундамент документации и есть ли потенциальная угроза для безопасности людей.

Работы поручены специалистам «Новосибирского центра кадастровой оценки и инвентаризации». Заключение экспертизы должно быть готово до 18 февраля 2025 года.

Кроме того, ООО «Вита-К» оспаривает в суде расторжение договора аренды земли, которое мэрия произвела в одностороннем порядке в июле 2024 года.