В Новосибирске заключенный давал взятки начальнику колонии за «запрещенку»

В Первомайском районе Новосибирска будут судить начальника исправительной колонии №3 Константина Кузьмина и старшего оперуполномоченного оперативного отдела Константина Соловьева.

Их обвиняют в получении взяток по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Согласно версии следствия, они покровительствовали осужденному и приносили ему запрещенные предметы, включая деньги. В обмен на это заключенный передавал им взятки в виде наличных денежных средств и других имущественных прав.

Преступления были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и отделом собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.