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общество

В Новосибирской области срок ввода синхротрона СКИФ сдвинули на год

Фото пресс-службы ЦКП «СКИФ»

Правительство РФ скорректировало сроки строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») под Новосибирском.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменены условия выполнения работ, в том числе сроки поставки товаров и оказания услуг, которые могут быть продлены до 31 декабря 2025 года. Также предусмотрена возможность изменения этапов исполнения государственных контрактов.

Министерство науки и высшего образования РФ предложило перенести сроки ввода СКИФа с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025 года. Это объясняется задержкой начала проектирования на год из-за длительного согласования параметров источника синхротронного излучения, а также введением ограничений на поставку оборудования и технологий из-за санкций.

По обновлённому плану, запуск установки с шестью станциями первой очереди планируется на конец 2025 года, а начало экспериментов — в 2026 году. Оценочная стоимость строительства проекта увеличилась с 37,1 млрд рублей до более 50 млрд рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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