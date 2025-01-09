В Новосибирской области срок ввода синхротрона СКИФ сдвинули на год

Правительство РФ скорректировало сроки строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») под Новосибирском.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменены условия выполнения работ, в том числе сроки поставки товаров и оказания услуг, которые могут быть продлены до 31 декабря 2025 года. Также предусмотрена возможность изменения этапов исполнения государственных контрактов.

Министерство науки и высшего образования РФ предложило перенести сроки ввода СКИФа с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025 года. Это объясняется задержкой начала проектирования на год из-за длительного согласования параметров источника синхротронного излучения, а также введением ограничений на поставку оборудования и технологий из-за санкций.

По обновлённому плану, запуск установки с шестью станциями первой очереди планируется на конец 2025 года, а начало экспериментов — в 2026 году. Оценочная стоимость строительства проекта увеличилась с 37,1 млрд рублей до более 50 млрд рублей.