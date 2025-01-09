В России увеличат пенсионный возраст ещё на три года

С 10 января россиян ожидает неприятная новость: пенсионный возраст будет увеличен еще на три года. Новые изменения в пенсионном законодательстве затронут мужчин, родившихся в 1961 году, и женщин, родившихся в 1966 году. Согласно обновленным нормам, они смогут выйти на пенсию позже: мужчины в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Реформа пенсионной системы продолжается, и к 2028 году планируется окончательно установить пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом важно подчеркнуть, что в 2024 году ни один гражданин не достигнет нового пенсионного порога и не получит право на пенсию по старости. Постепенное внедрение нововведений начнется только с 2025 года. Тогда мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения смогут оформить пенсию при условии наличия минимального трудового стажа в 15 лет и накопления 28,2 пенсионных баллов.

Кроме того, в 2025 году ожидается ряд других важных изменений:

• Повышение ставки страховых взносов на пенсионное страхование с 22% до 26%.

• Пересмотр механизма расчета пенсий, направленный на повышение справедливости и учет личного вклада граждан в их пенсионные накопления.

• Запуск программы индивидуального пенсионного капитала, которая позволит гражданам самостоятельно формировать сбережения для будущей пенсии.

Эксперты считают, что эти меры помогут укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы и повысить уровень жизни пенсионеров. Хотя повышение пенсионного возраста вызвало широкие общественные обсуждения, специалисты уверены, что такие шаги необходимы для стабильной работы системы и увеличения размера пенсионных выплат. Программа индивидуального пенсионного капитала предоставит гражданам больше возможностей для управления своими финансами после завершения трудовой деятельности.