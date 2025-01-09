Задерживается прилет почти десятка рейсов в Новосибирск

С задержкой прилетят девять рейсов в аэропорт Новосибирска.

По данным онлайн-табло, в Новосибирске задерживаются девять рейсов, прибывающих в аэропорт Толмачево.

К ним относятся рейсы из Магадана, Екатеринбурга, Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Ноябрьска, Бишкека (Кыргызстан), Ташкента (Узбекистан), Худжанда (Таджикистан).

Как уточняют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 9 января 2025 года, ожидается ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит до -16 градусов, на дорогах возможна гололедица.