Жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и метелях

В Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий с 10 по 12 января.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в городе возможны снегопады, метели и порывы ветра до 18 м/с. Днём в пятницу температура воздуха поднимется до -4°C и останется на этом уровне до конца уик-энда.

В связи с ухудшением погоды городские службы предупреждают, что возможны проблемы с транспортом, а также падение снежных масс, наледи и сосулек с крыш зданий. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность вблизи зданий, а также следить за дорожными условиями и соблюдать правила дорожного движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 218-00-51.