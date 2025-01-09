Жителей Новосибирска предупредили об опасности купания в проруби

Врач-функциональный диагност Мария Сидоренко предупредила жителей Новосибирска о рисках, связанных с купанием в проруби.

Хотя эта практика является популярным способом закаливания, она может быть опасна для неподготовленных людей. Об этом пишет Atas.info.

Основные риски включают резкий спазм сосудов, который может привести к скачкам давления, переохлаждение организма и обострение хронических заболеваний. Особенно высокие риски для людей с заболеваниями сердца, сосудов и лёгких, а также для детей и пожилых людей.

Врач рекомендует перед первым погружением проконсультироваться с врачом, а также начинать закаливание заранее. Для безопасного купания важно выбирать специально подготовленные места и соблюдать меры предосторожности.

От купания в проруби следует отказаться людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, детям до 12 лет и тем, кто недавно перенёс болезни.