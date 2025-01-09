Жители Новосибирской области массово возвращают новогоднюю атрибутику в пункты выдачи заказов

В последние дни новогодних праздников в регионе участились случаи возврата новогодней атрибутики в пункты выдачи заказов.

Жители возвращают искусственные елки, гирлянды, венки и другие аксессуары, аргументируя свои действия браком или несоответствием изделия. Об этом сообщает Infopro54.

Однако проверки показывают, что товары часто лишены дефектов и были в употреблении, что делает их дальнейшую продажу невозможной.

Собственник нескольких пунктов выдачи заказов в Новосибирске сообщил, что покупатели порой открыто признаются в истинной причине возврата. Отказать в приеме товара невозможно, так как закон позволяет вернуть покупку в течение 14 дней без объяснения причин.

Продавцы отмечают, что на данный момент количество возвратов ниже, чем в прошлом году, но считают, что ситуация может измениться в преддверии старого Нового года.