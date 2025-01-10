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общество

Денежный дождь в январе 2025 обрушится на этот знак Зодиака – заработок взлетит до небес

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Астрологи назвали знак Зодиака, перед которым в первый месяц наступившего года откроются по-настоящему золотые перспективы.

Доподлинно известно, что деньги с неба не падают, а финансовый поток открывается возможностями для заработка. Именно такой период, по заверениям российских астрологов, начался в январе 2025 года у людей, рождённых под созвездием скорпиона.

Изменчивое положение планет ближнего космоса на этот раз выстроилось в благоприятную комбинацию и будет помогать Скорпионам в их попытках повысит свой доход.

Астрологи предупреждают, что деньги к представителям этого знака Зодиака могут поступить из неожиданных источников, но для этого Скорпионам придётся вкалывать самостоятельно — пришло время проявить инициативу и активно действовать.

Все зимние усилия людей, рождённых под созвездием скорпиона, обернутся денежной сторицей уже к началу весны-2025, уверяют астрологи. Есть одно условие – именно в январе нужно смело реализовать свои идеи, заключать сделки и отыскивать перспективы.

Ранее «Сиб.фм» публиковал информацию об открытии «денежного окна» в 2025 году для некоторых знаков Зодиака.

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Оксана Чешенок
журналист

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