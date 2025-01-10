Из мэрии Новосибирска уволился начальник информационно-аналитического управления Кирилл Наконечный

Кирилл Наконечный покинул пост начальника информационно-аналитического управления.

В своем официальном Telegram-канале начальник информационно-аналитического управления мэрии Кирилл Наконечный сообщил о своем уходе.

“10 января я завершаю десятилетний марафон в статусе чиновника мэрии Новосибирска. Огромная благодарность моим коллегам — с вами было интересно работать. Почти каждый день находили решения по конфликтным ситуациям и налаживали коммуникацию с большой, критически настроенной аудиторией”, — сообщил руководитель.

Кирилл Наконечный также отметил, что после отпуска сообщит о своей дальнейшей работе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске из мэрии уволился начальник IT-департамента