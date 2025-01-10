Ключевая ставка в 2025 году вырастет до 22,5% годовых – прогнозы экспертов

Пик по ключевой ставке еще не пройден, уверены аналитики финансового рынка России.

Напомним, 20 декабря 2024 года Центробанк РФ заявил о сохранении ключевой ставки на уровне 21 %. На этом фоне ставки по вкладам к январю нового 2025 года достигли уровня 21-24 %. Однако российские финансисты уверены, что это не предел.

«Ставки по банковским продуктам будут зависеть от монетарной политики Банка России, а также от изменений в макропруденциальном регулировании. По нашим оценкам, средняя ключевая ставка в 2025 году вырастет до 22,5% годовых против 17,5% в 2024 году. Следовательно, средние ставки по банковским продуктам могут быть выше. Изменения в макропруденциальном регулировании также будут оказывать влияние на ставки, так как из-за возросшей конкуренции банки вынуждены предлагать повышенные ставки по депозитам, чтобы выполнить нормативы регулятора», — пояснила сложившуюся ситуацию в беседе с изданием «Газета.Ru» главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

По мнению опытного эксперта, пик по ключевой ставке еще не пройден, потому наиболее выгодную доходность могут принести в текущем моменте лишь короткие вклады.

Землянова рекомендует россиянам дождаться, когда ставки достигнут своего пика в текущем цикле, тогда и можно будет зафиксировать доходность на длительный срок.

А мы ранее сообщали, как российские финансисты оценили перспективы повышения ключевой ставки Банка России.