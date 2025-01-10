Налоги и отчёты. Чего ждать самозанятым в 2025 году

Самозанятых возьмут на особый контроль антимонопольщики.

В 2025 году самозанятых ждут изменения в законодательстве. Они будут уделены под особое внимание антимонопольных органов. «Секрет фирмы» сообщает, что с 1 января те, кто платят налог на профессиональный доход (НПД), обязаны передавать отчетность в Росстат, содержащую данные о своей деятельности.

В случае утраты статуса самозанятого, например, из-за превышения лимита доходов, возможно перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) для фермеров.

С 2025 года самозанятые также смогут выбирать между автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АвтоУСН) и патентной системой налогообложения (ПСН).

С 1 марта 2025 года федеральная антимонопольная служба получит право следить за самозанятыми и, в случае нарушения, применять меры, например, за злоупотребление на рынке. С начала 2025 года сами самозанятые должны будут предоставлять отчеты в Росстат относительно своей деятельности.

Отчеты должны содержать информацию о виде деятельности, объеме выполненных работ и заработке. Важно помнить, что максимальный доход для самозанятых на данный момент не превышает 2,4 млн рублей в год.

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