Не пытайтесь замораживать овощи в домашних условиях

Российские нутрициологи рассказали, как замороженные овощи теряют всё полезное.

Не спешите выбрасывать из своей морозильной камеры замороженные овощи, пока не прочтёте информацию ниже. Версия о том, что замороженные продукты теряют всё полезное, верна лишь на половину.

«Если какой-то овощ содержит витамин С, то при хранении дома в течение двух недель его станет меньше на 50%, при варке он полностью исчезнет, а при заморозке сократится только на 10−12%», — пояснила sovainfo.ru нутрициолог Светлана Парамонова.

По её экспертному мнению, содержание некоторых витаминов при заморозке может только увеличиться. Правда Светлана оговорилась, что речь идёт не о домашних морозильных камерах, а о шоковой заморозке в условиях производства (морковь, брокколи, кукурузу не стоит замораживать дома).

Иначе обстоит дело с микроэлементами (железо, калий, фосфор), содержащимися в мясе. Они сохраняются даже при температурных режимах бытовых приборов.

Ранее портал «Сиб.фм» публиковали мнение ученых о пользе замороженных продуктов.