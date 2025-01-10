О противовирусных мерах сообщили в правительстве Новосибирской области

В правительстве региона обсудили противовирусные меры.

Вчера, 9 января 2025 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области были обсуждены вопросы о готовности медицинских учреждений к возможному увеличению заболеваемости вирусами.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что в период новогодних праздников случаи ОРВИ снизились, а ситуация с вирусными инфекциями остается по-прежнему стабильной. По словам губернатора правительства Андрея Травникова, сейчас важно подготовиться к возможному росту заболеваемости в ближайшие недели.

Напомним, что новосибирский эпидемиолог Новосёлов поддержал масочный режим из-за вспышки вируса в Китае