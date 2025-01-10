Против РФ вводятся новые санкции в 2025 году

Российские экономисты уверяют, с вероятностью 90% против России введут новые экономические санкции в наступившем 2025 году. Как это отразится на жизни простых россиян, читайте ниже.

Напомним, начиная с 2022 года против нашей страны было введено более 15 тысяч санкций и ограничений. Российские экономисты уверены, что Западные станы на это не остановятся.

«Да, к сожалению, в 2025 году недружественные страны с 90%-ной вероятностью будут продолжать санкционное давление на Россию. Они видят, что наша страна успешно справляется с трудностями, демонстрирует экономический рост и внутреннее единство. Россия стала первой экономикой Европы. А в это время ВВП Германии в прошлом году снизился, и в этом году снизится. А у нас — рост в прошлом году практически на 4%, а в этом году, может быть, даже и превысит, но точно будет не ниже значений прошлого года. Мы успешно противостоим всем трудностям. Им это, конечно, не нравится, так как все идет не по тому сценарию, как этого хотели руководители недружественных стран», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт выразил единодушное мнение аналитиков нашей страны и пояснил, что только ⁠развитие отечественного производства и поддержка отечественного производителя со стороны россиян и других производителей станет лучшей защитой от новых экономических санкций.

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