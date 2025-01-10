Стало известно сколько сладкого можно давать детям, чтобы не навредить их здоровью

Не стоит забывать и про альтернативу сладкому, в том числе свежие фрукты, которые содержат фруктозу.

Эксперт Роскачества Елена Сюракшина рассказала, сколько сладкого можно давать детям без негативных последствий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Monetimes.Ru.

Эксперт рекомендует ограничить употребление шоколадных конфет до пяти в день, что равно примерно половине плитки шоколада. При склонности к аллергии лучше выбирать конфеты с повышенным содержанием какао. Выбирая сладости в магазине, стоит обращать внимание на их состав и избегать продуктов с пальмовым маслом, а предпочтение отдавать тем, где какао стоит на первом месте.

Также следует обеспечивать ребёнку достаточное потребление воды — около литра-полтора в день. Не стоит забывать и о свежих фруктах как альтернативе сладкому.

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