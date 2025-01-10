Три девочки в одни роды

Доктора Тюменского перинатального центра на днях сообщили о благополучном разрешении многоплодной беременности. Все три младенца – девочки.

Яна, Майя и Ева появились на свет в финале 2024 года. Их вес (1 650-1 782 грамма) не позволил сразу соединиться с мамой. Поэтому деток поместили в специальные кувезы и подключили к реанимационным аппаратам.

Маме врачи разрешили приходить в гости к дочкам.

«Состояние малышек было стабильное, и они отлично усваивали питание. Их мама каждый день приходила к ним, пела песни и рассказывала сказки», — рассказала Наталья Тюрина, врач-неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных медучреждения в беседе с журналистами портала «Вслух.ру».

По её словам, в настоящий момент девочки набираются сил и готовятся к выписке.

Отметим, что в Новосибирске в новогоднюю ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 года появился один мальчик. Сибиряк родился крепким – его рост составил полметра, а вес превысил три килограмма.

Ранее «Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области появились первые дети нового поколения «Бета».