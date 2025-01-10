В Новосибирской области названа дата аномальных морозов до –40 градусов

Синоптики заявили, когда придут аномальные морозы.

По данным синоптиков, в январе в Новосибирске и области ожидаются температурные качели. 10 числа прогнозируется небольшой снег с дневной температурой –2 и ночной – 8 градусов. С 11 по 19 января осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут от –5 до –8 градусов и –16-ти ночью.

С 20 по 23 января ожидается кратковременный снег. Днем будет от –1 до –10 градусов, ночью до –15-ти.

С 24 по 26 число в регион придут крепкие морозы. Средняя температура воздуха днём составит до –28 градусов, в отдаленных районах области возможно понижение до –40 градусов. Синоптики уточнили, что речь идет о районах, расположенных вблизи Омской области. При этом сайты по прогнозу погоды показывают, что в эти дни ожидается до –25-ти мороза. А на карте Ventusky показана температура от –36 до –40 в эти дни.

С 27 по 31 января морозы пойдут на спад. Днем ожидается до –10 градусов, ночью до –16-ти.

Ранее Сиб.фм публиковал прогноз погоды на февраль-2025.