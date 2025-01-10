В России заговорили о снижении пенсионного возраста – мнение экспертов и депутатов

Пока одни эксперты высказываются за возвращение дореформенного порога выхода на пенсию, другие делают упор на увеличение продолжительности жизни и оправдываются демографической ямой. Портал «Сиб.фм» собрал полярные экспертные мнения из публичных интервью.

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин:

«В России из-за снижения продолжительности жизни нужно снизить пенсионный возраст до уровня начала пенсионной реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин».

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб:

«В развитых странах количество долгожителей только прибавляется. Так, главы наших регионов поздравляют тех граждан, кто достиг 100-летнего юбилея. Мы делаем все возможное для активного долголетия и радуемся тому, что стали жить дольше. Но в связи с демографической ямой количество трудоспособного населения сокращается. Пока каких-либо предпосылок для того, чтобы снова снизить пенсионный возраст, мы не наблюдаем».

Отметим, что по обновлённым данным Росстата, в нашей стране в текущий момент проживает 42,8 миллиона пенсионеров и около 75 миллионов трудоспособного населения.

А мы ранее публиковали заявление о новой пенсионной реформе в России.