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общество

Жителей Новосибирска предупредили о рисках крещенских купаний

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Об опасности купания в проруби предупредили новосибирцев.

С приближением праздника Крещения Господня, который православные отмечают 19 января, специалисты предупреждают о возможных опасностях для здоровья при купании в проруби. Об этом пишет портал Atas.info.

Медики напоминают, что крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями сердца, гипертонией, почек, ревматизмом, астмой, а также беременным женщинам и детям до 12 лет.

Врач-функциональный диагност Мария Сидоренко советует тем, кто решит окунуться, заранее подготовить организм: начинать закаливание, например, с контрастного душа. Также важно выбирать только безопасные места с дежурными спасателями и медиками.

Напомним, что о противовирусных мерах сообщили в правительстве Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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