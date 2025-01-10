Жителей Новосибирска предупредили о рисках крещенских купаний

Об опасности купания в проруби предупредили новосибирцев.

С приближением праздника Крещения Господня, который православные отмечают 19 января, специалисты предупреждают о возможных опасностях для здоровья при купании в проруби. Об этом пишет портал Atas.info.

Медики напоминают, что крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями сердца, гипертонией, почек, ревматизмом, астмой, а также беременным женщинам и детям до 12 лет.

Врач-функциональный диагност Мария Сидоренко советует тем, кто решит окунуться, заранее подготовить организм: начинать закаливание, например, с контрастного душа. Также важно выбирать только безопасные места с дежурными спасателями и медиками.

Напомним, что о противовирусных мерах сообщили в правительстве Новосибирской области