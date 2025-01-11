11 января: Страшной день по народному календарю

11 января на Руси считали несчастливым днем, который называли Страшным днем.

В это время обычно стояли сильные морозы, и крестьяне предпочитали отдыхать, ожидая оттепели.

Считалось, что в этот день по земле ходит нечистая сила. Поэтому после захода солнца старались не выходить из дома без необходимости. Особенное внимание уделяли детям: их не выпускали на улицу, а младенцам в колыбель клали сухой цветок чертополоха.

С утра люди ходили в церковь, чтобы помолиться за детей. Вечером в семьях устраивали посиделки, загадывали загадки и читали сказки. Молодежь проводила время за разговорами и гаданиями, веря, что предсказания в этот день особенно точны.

В Страшной день не желали здоровья и удачи, чтобы не произошло обратного, а также избегали ругани и сквернословия. Загаданные в этот день желания, по поверью, сбывались наоборот.