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проиcшествия

BMW-X5 разорвало пополам. Появились кадры с места смертельного ДТП в Новосибирске

Фото: МВД Новосибирск

Погиб 26-летний пассажир BMW-X5. Иномарка влетела в бордюрный камень на Писарева, а после в светофор.

Трагедией завершилась авария на Писарева в Новосибирске — BMW-X5 влетел в бордюрный камень, а после в светофор.

«40-летний водитель двигался со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя. ДТП произошло в районе дома по адресу Ипподромская, 47а», — пояснили в пресс-службе полиции.

Фото BMW-X5 разорвало пополам. Появились кадры с места смертельного ДТП в Новосибирске 2

За рулем BMW-X5 находился 40-летний водитель, внутри трое — 26-летний юноша и две 17-летние девушки. 26-летний юноша скончался от полученных травм, девушки, а также водитель, были доставлены в больницу с многочисленными травмами.

Фото BMW-X5 разорвало пополам. Появились кадры с места смертельного ДТП в Новосибирске 3

Фото BMW-X5 разорвало пополам. Появились кадры с места смертельного ДТП в Новосибирске 4

Фото BMW-X5 разорвало пополам. Появились кадры с места смертельного ДТП в Новосибирске 5

Фото BMW-X5 разорвало пополам. Появились кадры с места смертельного ДТП в Новосибирске 6

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.

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Дарья Лапина
Журналист

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