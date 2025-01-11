Новосибирцам предлагают купить «вакцину от рака»

Новый вид мошенничества «завирусился» в мессенджере «Телеграмм».

В чаты жителей Новосибирской области приходят сообщения от имени главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна. В тексте содержится информация о якобы втором этапе испытаний инновационной вакцины от рака «ЭнтероМикс».

При этом предложение пройти консультацию и внести предоплату поступает только тем, кто стоит на учёте в медучреждениях России, как онкобольной. По сути, личные данные людей, страдающих раком разной степени тяжести выкрадены или специально слиты.

Это ещё предстоит выяснить Следкому РФ, а пока силовики и лично Андрей Каприн призывают россиян не переводить деньги мошенникам и незамедлительно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

Что касается заветной вакцины от рака, то её разработка действительно ведётся на базе НМИЦ радиологии и в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта.

Доподлинно известно, что Минздрав РФ уже одобрил набор добровольцев для испытаний препарата, но никаких коммерческих программ участие не предусматривает.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что ученые пообещали создать вакцину от рака до 2030 года.