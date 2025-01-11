Новосибирцам рассказали, когда британский актёр Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

К экранизации романа «Кремлевский волшебник» итальянского писателя Джулиано да Эмполи приступил французский режиссёр Оливье Ассайас.

Сам 52-летний актёр уже признался, что данная работа станет для него серьёзным испытанием.

«Это правда, но на данный момент это похоже на восхождение на Эверест, пока что я нахожусь в предгорьях, смотрю вверх и думаю: «Боже, на что я подписался?» Часто именно это я чувствую, когда говорю «да». Я думал: «О Боже, как мне это сделать?» Но в любом случае я разберусь», — пояснил Джуд Лоу британским СМИ.

Отметим, что книга итальянского писателя Джулиано да Эмполи «Кремлёвский волшебник» внесена информационным агентством Bloomberg в список лучших книг 2022 года.

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