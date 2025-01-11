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общество

Новосибирцы отдали мошенникам 18 миллионов рублей за новогодние выходные

Ru.freepik.com

76 преступлений с использованием сотовой связи и интернета нанесли жителям Новосибирска материальный ущерб в размере свыше 18 миллионов рублей.

Как не предупреждали население местные власти о способах отъёма денег через подставные сетевые онлайн-магазины и новогодние розыгрыши, сибиряки в погоне за пресловутым «бесплатным сыром» угодили в «мышеловку» ИТ-мошенников 76 раз с 1 по 9 января наступившего 2025 года.

По экспертному мнению новосибирских полицейских, именно в праздничные дни люди утрачивают бдительность, потому и растёт преступность.

Всего, по данным МВД Новосибирской области, в первую неделю нового года совершено 443 преступления.

А мы ранее рассказывали, как в Новосибирске мошенники начали звонить жертвам под видом сотрудников ФСБ.

#Новый год #МВД #Новосибирск #мошенники
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Оксана Чешенок
журналист

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