Проспект Дзержинского в Новосибирске очистят от дорожных пробок

Проект расширения перегруженного транспортом проспекта оценивается в 6 миллиардов рублей.

Первые планы были озвучены мэрией ещё весной 2024 года. Тогда исполнявший обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов рассказывал, что работы планируют провести в два этапа на участке в 3,125 километра от пересечений проспекта Дзержинского и улицы Ползунова.

На сегодняшний день готова лишь проектная документация (направлена на проверку в «Главгосэкспертизу России»), но источника финансирования пока не найдено.

После ведомственного одобрения проекта на реконструкцию проспекта Дзержинского мэрия выделит деньги — около 6,1 миллиарда рублей. Администрация Новосибирска уже опубликовала постановление о разработке проекта планировки для реконструкции проспекта Дзержинского на выезде из города.

Ранее мы писали как в Новосибирске разработают проект для расширения проспекта Дзержинского.