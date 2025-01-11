В магазинах Новосибирска красную икру прячут в сейфах, чтобы избежать краж

Товар продается в индивидуальных «анти-вор» коробках.

В Новосибирске супермаркеты все чаще начинают использовать противокражные системы. Раньше это было характерно главным образом для магазинов одежды, обуви, косметики и книг, но теперь стало нормой и для продуктовых магазинов. BFM-Новосибирск делится информацией о том, какие товары теперь защищены сигнализацией, что размещается в специальных боксах и какие предметы чаще всего исчезают с полок магазинов.

Около десяти лет назад в супермаркетах впервые были установлены сейфы-холодильники для хранения икры. Они были предназначены для черной икры — одного из самых дорогих продуктов на российском рынке. В настоящее время в эти сейфы и противокражные коробки помещают также красную икру. В недорогих сетевых магазинах обычно используются небольшие холодильники, которые запираются на ключ. Для покупки баночки икры необходимо позвать сотрудника.

Маленькие антивор-боксы, защищающие каждую банку икры, не требуют вызова сотрудника, но нуждаются в манипуляциях кассира, который откроет этот пластиковый бокс с помощью специального ключа.

Напомним, в конце 2024 года в некоторых новосибирских магазинах впервые начали класть сливочное масло в антивор-коробки.

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