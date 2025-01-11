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общество

В Новосибирской области произошло землетрясение

Фото: Сиб.фм

Подземные толчки фиксировали в Маслянинском районе.

В Новосибирской области зарегистрировано землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки ощущались в девяти километрах от села Большой Изырак в Маслянинском районе 10 января вечером.

В эпицентре сила толчков оценивается в 4 балла из возможных 10, при этом непосредственно толчки достигали 3,4 балла. Инцидент не привел к жертвам и разрушениям. Сейсмоактивность вызвана горными разработками, приводящими к перераспределению напряжения в земной коре.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.

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Дарья Лапина
Журналист

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