72.56% -6.7
72.56% -6.7
сегодня
11 января, 23:42
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
72.56% -6.7
сегодня
11 января, 23:42
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 22:30
общество

В русском приграничье стартовала финальная стадия операции «Курский гамбит»

Ru.pinterest.com

Российская группировка войск перехватила боевую инициативу на Курском направлении. Военкоры заявили о скором начале битвы за Суджу.

Сводка неофициальных новостей СВО, чаще всего, содержит ценную информацию из первых рук. По состоянию на 11 января 2025 года, российские штурмовые подразделения приступили к завершающему этапу освобождения Торецка.

«Кроме того, идёт штурм центра населённого пункта Щербиновка западнее города, в направлении трассы Новоспасское — Торецк,», — пишет автор ТГ-канала Condottiero.

Одновременно с этим, по сообщениям военного блогера Юрия Подоляка, русские подразделения усилили своё присутствие в западных и северо-западных частях города, что вывело их к сражению за шахту «Торецкая» (последний крупный узел вражеской обороны противника).

Даже украинские про-военные телеграмм-каналы сообщили, что русские перешли к финальной стадии завершения операции «Курский гамбит», а Киев потерял лучшие резервы и больше пяти тысяч единиц техники.

Ранее «Сиб.фм» писал об освобождении населённого пункта Надия в зоне СВО.

#армия #Минобороны #Новосибирск #солдат
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в