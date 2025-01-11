В Советском районе Новосибирска иномарка столкнулась с поездом

В Сети появились кадры столкновения, которое совершил водитель легкового автомобиля 10 января во второй половине дня на одном из городских железнодорожных переездов.

О том, что тепловоз «подбил» универсал Toyota Corolla на Шлюзе в Советком районе Новосибирска стало известно через несколько часов после инцидента. В местном паблике АСТ-54 очевидцы поделились рассказом, как Тойота пыталась «проскочить» через переезд перед движущимся тепловозом, а из-за аварии собиралась пробка по обе стороны от переезда.

Затем появилась и официальная информация.

«10 января около 14 часов дня на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Русской в Советском районе произошло столкновение тепловоза с автомобилем», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

К счастью, схода подвижного состава не произошло, задержки в движении поездов не допущено, но обстоятельства происшествия выясняются. Сведений о пострадавших также не поступало.

Ранее «Сиб.фм» публиковал кадры с места смертельного ДТП в Новосибирске, когда BMW-X5 разорвало пополам.