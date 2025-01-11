Житель Новосибирска решил стащить гирлянду с подъезда и попался на видео Воришку заметили жильцы дома через камеры.

Воришку заметили жильцы дома через камеры.

На МЖК мужчина решил стащить гирлянду с подъезда, но попался... Во-первых, на глаза соседям. Во-вторых, на камеру видеонаблюдения.

«Гения не смутила камера, так он ещё и живёт в этом же доме», — уточняют в паблике АСТ-54, где и опубликовано видео.

После сообщения в полицию воришка решил вернуть украшение.

«Город должен знать своих героев», — ехидничают интернет-пользователи.

«Ну и ну! Как потом соседям в глаза смотреть?», — добавляют другие.

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