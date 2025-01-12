Девушка из Новосибирска хранила невинность до 26 лет и выставила её на торги

Сибирячка по имени Анна оценила свою девственность в 2 900 долларов.

На днях на одном из специализированных ресурсов появилось объявление о продаже девственности. Разместила его девушка по имени Анна. Она уверяет, что по национальности она русская и живёт в городе Новосибирск.

Такие объявления в Сети – не редкость. Но именно это примечательно тем, что возраст сибирской девственницы – 26 лет, что является крайней редкостью в современном мире.

Судя по пропорциям, указанным девушкой в объявлении, она обладает хрупким телом — 84/60/85. В графе «цели знакомства» Анна из Новосибирска честно указала отношения по расчету или постоянные отношения.

С сведениях «о себе» сибирячка уверяет, что любит литературу, не курит, а ещё обожает утренние пробежки и йогу. В качестве локации, где она намерена продать свою невинность она указала «место, где нам просто не помешают».

Претендентам на её девичью честь придётся выплатить 26-летней владелице невинности 2 900 долларов.

Ранее «Сиб.фм» писал о блондинке из Новосибирска, которая продает девственность за 60 тысяч долларов.