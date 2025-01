«Ещё в школе я забил трёхочковый». Баскетболист из США Джей Уайт забил 15 голов на чемпионате в Новосибирске

11 января в СК «Север» состоялся чемпионат России по баскетболу между двумя командами «Новосибирск-Барнаул». Победу одержали хозяева поля. Юные корреспонденты Сиб.фм работали на месте события. Ивану Стрельникову удалось взять интервью у баскетболиста из Америки Джея Уайта, который играет за Новосибирск и на матче получил 15 очков.

Далее по тексту – материал юного корреспондента.

11 января в СК «Север» прошёл чемпионат России по баскетболу среди мужчин. Встречались команды клубов «Новосибирск» и «Барнаул». В первой четверти команды шли ровно, но к концу счет стал 17:11 в пользу БК «Новосибирск». В перерыве нам удалось поговорить с директором клуба Владимиром Певневым. Наш разговор зашел об американском игроке команды Новосибирска Уайт Джей А. Кертисе. Его выбрали в команду, потому что он молод и это его второй профессиональный контракт после колледжа в США. Он не владеет русским языком, и директор команды спросил у нас, учим ли мы иностранный? Несколько человек сказали: «Да!»

Владимир Николаевич решил нас проверить и спросил: «Do you have any questions?» Я ответил: «Yes! We have!»

И неожиданно для меня Владимир Николаевич предложил поговорить с Уайтом. Я загорелся этой идеей и думал о ней все оставшиеся время игры.

Джей отлично показывал себя во время игры, были красивые проходы через всю площадку, забитые мячи и невероятные эмоции. Игра закончилась со счетом 67:47, победу одержала команда Новосибирска.

После игры Джей ушел в раздевалку, а так как юнкоры хотели сфотографироваться с ним, его попросили вернуться в зал. Все ждали его возвращения для фото, а я для интервью.

Джей А. Кертис Уайт подписал контракт с БК «Новосибирск» на сезон 2024/2025, ранее он выступал за БК «Шкофья-Лока» (Словения). Рост баскетболиста 198 сантиметров. Номер игрока 00.

– Привет, Джей! Откуда вы?

– Я из США, штат Арканзас.

– Когда вы начали играть в баскетбол и где это было?

– В моем родном городе Литл-Роке. Я с детства играл в баскетбол.

– Какой самый запоминающейся момент во время ваших игр?

– В школе, мы играли в баскетбол, я забил трехочковый, и наша команда выиграла за счет этого мяча.

– Какая ваша самая ценная награда?

– Я взял MVP турнира, это самая ценная награда.

Я поблагодарил Джея за хорошую игру, пожелал ему удачи, на что он мне ответил: «Thank you, bro!» (Спасибо тебе, бро!)