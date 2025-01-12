Глава СК Бастрыкин возобновил дело о пропаже ребёнка в 2015 году под Новосибирском

Делом об исчезновении ребенка занялся Александр Бастрыкин.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили о том, что глава СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю новосибирского следственного управления возобновить уголовное дело об исчезновении ребенка в 2015 году.

По данным ведомства, летом в селе Травное родители отправили своего 11-летнего сына-инвалида на свалку, которая находилась достаточно далеко от дома. В результате мальчик исчез, а уголовное дело было приостановлено.

Сейчас Александр Бастрыкин попросил вновь активизировать расследование.

Напомним, что Бастрыкин заинтересовался надписями в Новосибирске, уничижающими русскую нацию