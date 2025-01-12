Расистские оскорбления во время матча, перевернутая фура и землетрясение: итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги минувшей недели, сообщив о важных событиях, произошедших в Новосибирске.
Бразильский игрок Нандо покинул матч из-за расизма
Пятикратный чемпион России и шестикратный обладатель Кубка страны, игрок сборной России по футзалу Нандо был вынужден покинуть матч в Новосибирске из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков.
Инцидент произошел во время второго матча 14-го тура чемпионата России, который завершился победой гостей со счетом 6:1.
BMW-X5 разорвало пополам
В Новосибирске во время серьезного ДТП погиб 26-летний пассажир BMW-X5 — иномарка влетела в бордюрный камень на Писарева, а после чего в светофор.
Фура перевернулась на трассе Новосибирск – Кемерово
Рано утром перевернутая фура перекрыла дорогу из Новосибирска в Кемерово, из-за чего в пробке встало около сотни машин.
В результате ДТП произошло без пострадавших и к вечеру затор был устранен.
Землетрясение
В Новосибирской области было зарегистрировано землетрясение – подземные толчки ощущались в девяти километрах от села Большой Изырак в Маслянинском районе.
В эпицентре сила толчков оценивалась в четыре балла из 10 возможных.