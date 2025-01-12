Рыбаков из Новосибирска предупредили об опасной снежнице

В Новосибирске местных рыбаков предупредили о снежнице.

По информации пресс-службы МАСС, на Оби Новосибирска образовалась снежница — это явление, в результате которого лед на водоеме может внезапно обрушиться под тяжестью снега.

Спасатели предупреждают о том, что снежница может быть опасна для всех местных рыбаков.

«Во избежание несчастных случаев рекомендуем избегать скрытые участки льда», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что 10 пожаров и четыре ДТП произошли за сутки в Новосибирской области