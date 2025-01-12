72.56% -6.7
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 16:33
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 16:33
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 15:57
общество

Рыбаков из Новосибирска предупредили об опасной снежнице

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске местных рыбаков предупредили о снежнице.

По информации пресс-службы МАСС, на Оби Новосибирска образовалась снежница — это явление, в результате которого лед на водоеме может внезапно обрушиться под тяжестью снега.

Спасатели предупреждают о том, что снежница может быть опасна для всех местных рыбаков.

«Во избежание несчастных случаев рекомендуем избегать скрытые участки льда», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что 10 пожаров и четыре ДТП произошли за сутки в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в