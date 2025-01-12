Старый Новый год, Щедрец и Васильев вечер празднуют в Новосибирске 13 января – главные запреты необычного дня

Этот день наши предки называли периодом, когда народная мудрость шепчет свои истории сквозь метели и вьюги времени.

Сибирские старожилы говорят, что 13 января – это мост между прошлым и настоящим и день, где старые легенды встречаются с современными мечтами.

Всё дело в том, что именно 13 января отмечается несколько праздников:

· церковный или православный день памяти преподобной Мелании Младшей и Отдание праздника Рождества Христова;

· народный Васильев вечер или Щедрец;

· календарный Старый Новый год.

Этот день знаменует завершение первой части Святок, известных как Святые вечера, и переход ко второй части, называемой Страшными вечерами, поясняют старожилы Новосибирской области.

По их заверениям, Васильев вечер, известный также как Щедрец или Щедрый вечер демонстрирует, как тесно традиции прошлого связаны с нашими представлениями о благополучии, изобилии и семейном уюте.

По традиции в этот день нужно приготовить обрядовую славянскую кутью (каша из цельных зёрен пшеницы или ячменя с добавлением мёда, орехов, сухофруктов) у гостить ею своих близких и друзей.

Кроме того, на старо-новогодний стол следует поставить жареную свинину, а лучше зажарить целого небольшого поросёнка. Это связано с тем, что святитель Василий Кессарийский, память которого почитается с 13 на 14 января, в славянской традиции считается покровителем свиней и свиноводства.

К основным запретам 13 января относится практика оккультных ритуалов, ведьмовство, колдовство или занятия другими формами нехристианской духовной практики.

По многовековым наблюдениям наших предков, ругаться, ссориться и выяснять отношения 13 января нельзя – это приведёт к ссорам и раздорам в семье на весь год.

Ранее «Сиб.фм» писал о сути и значении праздника с 13 на 14 января.