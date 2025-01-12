В Новосибирске зафиксировали снижение числа безбилетников в транспорте

Число безбилетников в общественном транспорте сократилось.

Как сообщает Telegram-канал ACT-54 Black со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, число нарушителей, оштрафованных за проезд без билета, сократилось в городе в 2024 году.

Известно, что за год было выписано 28 штрафов, тогда как в 2023 году их количество составляло 47.

Также в мэрии уточнили, что штрафы в размере 1 000 рублей за каждый случай направляются в городской бюджет, поэтому в прошлом году он пополнился на 28 000 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что «СберТройка» восстановила работу оплаты проезда в Новосибирске