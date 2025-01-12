В ТЦ Новосибирска нашли пятерых уклонистов от армии

Уклонистов от армии поймали в торговом центре Новосибирска.

По данным Telegram-канала «Калининка онлайн», в Новосибирске правоохранительные органы совместно с сотрудниками военкомата провели рейд в торговом центре Пашино, где в результате из 40 мигрантов было выявлено пятеро уклонистов от армии.

Все они были доставлены в военкомат и зарегистрированы как военнообязанные. Также с ними провели беседу о недопустимости правонарушений.

Ранее Сиб.фм писал, что мигранты избили сибиряка и избежали наказания