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общество

В ТЦ Новосибирска нашли пятерых уклонистов от армии

Фото: Сиб.фм

Уклонистов от армии поймали в торговом центре Новосибирска.

По данным Telegram-канала «Калининка онлайн», в Новосибирске правоохранительные органы совместно с сотрудниками военкомата провели рейд в торговом центре Пашино, где в результате из 40 мигрантов было выявлено пятеро уклонистов от армии.

Все они были доставлены в военкомат и зарегистрированы как военнообязанные. Также с ними провели беседу о недопустимости правонарушений.

Ранее Сиб.фм писал, что мигранты избили сибиряка и избежали наказания

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Валерия Митрохина
Журналист

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